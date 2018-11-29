До саммита ОПЕК «ждать разворота» нефтяного рынка не стоит

Москва, , 07:17 — REGNUM Нефть Brent не удержала рост 28 ноября и снова начала падать, пробив вниз значимый уровень в $60 за баррель. На торгах ICE баррель подешевел на 1,7% до $59,65. Всему виной стали данные о коммерческих запасах нефти в США, вышедшие, как обычно, в среду вечером, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Так, за неделю коммерческие запасы выросли, причем на 3,58 млн баррелей, что в разы превысило ожидания рынка. Американские аналитики прогнозировали, что рост запасов не превысит даже 1 млн баррелей, но оптимистичные ожидания не сбылись. Зато мы ожидали, что шаткий рост цены на нефть не удержится, и он, как показали вечерние торги по Brent, не удержался.

28 ноября вечером ситуация на нефтяном рынке выглядела так, как будто нефть собралась на уровень в $58 за баррель. Видимо, до венского саммита ОПЕК в декабре ожидать разворота на нефтяном рынке не следует. Сегодня, 29 ноября, ожидается снижение цены на нефть марки Brent до $59−60.

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