Нижегородское Мулино сохранило водоснабжающую компанию: в иске отказано

Володарский район, Нижегородская область, , 07:01 — REGNUM Одно из предприятий-поставщиков услуг ЖКХ в Володарском районе Нижегородской области, чьего банкротства потребовал поставщик газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», смогло отбиться от претензий. Арбитражный суд Нижегородской области отказался вводить наблюдение за МУП «ЖКХ Жилсервис» в связи с тем, что оно погасило долги. Должник наделен статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мулинский сельсовет Володарского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в сентябре 2018 года сообщило о риске срыва отопительного сезона в восьми районах области в связи с долгами теплоснабжающих компаний, что поставило под угрозу тепло для 1,5 тыс. многоквартирных домов и 221 социальных объектов.

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В список основных должников попало и одно из предприятий Володарского района — МУП «Новосмолинское». Предприятие является поставщиком тепла для Золинского сельсовета района. Иск к нему, поданный АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» ещё в мае 2018 года, до сих пор не рассмотрен. Заседание о рассмотрении обоснованности претензий назначено на 4 декабря 2018 года.

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А вот банкротные претензии АО к другому муниципальному предприятию того же района суд рассмотрел. Иск поставщика газа к МУП «ЖКХ Жилсервис» был подан 4 октября 2018 года. Сумма претензий составила 15 099 625,87 рубля. В конце ноября обоснованность претензий была рассмотрена судом и принято решение — отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу о банкротстве.

«От должника поступил отзыв на заявление, согласно которого должник указывает, что является субъектом естественным монополий, а также прикладывает справку от УФССП России по Нижегородской области об окончании исполнительного производства в связи с исполнением в полном объеме и копию письма Мулинской сельской администрации, из которого следует, что должник наделен статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мулинский сельсовет Володарского района. Рассмотрев имеющиеся в материалах дела доказательства, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных требований», — отмечается в определении суда.

Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.