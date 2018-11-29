Банки из Казани решают судьбу московских девелоперов: спор на 25 млрд

Казань, , 06:10 — REGNUM Обанкроченный «Анкор банк» из Татарии планирует обратиться с иском о признании несостоятельным общества «Национальная девелоперская компания», с которого в свою очередь пытается взыскать 25 млрд рублей другой банк-банкрот из Казани — ПАО «Татфондбанк». Сообщение о планируемом обращении с иском о несостоятельности появилось в базе юридически значимых событий, внесено нотариусом Александром Савельевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Анкор Банк» (АО), в лице конкурсного управляющего — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», в соответствии с ч. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании Публичного акционерного общества «Национальная девелоперская компания» (ПАО «НДК» ИНН 7 715 877 096, ОГРН 1 117 746 590 500, адрес место нахождения: 127 410, город Москва, улица Инженерная, д. 20, корп. 1) несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, установленных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — уточняется в сообщении.

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Напомним, признанный банкротом в апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» пытается взыскать с московского АО «Национальная девелоперская компания», входящего в Ассоциацию застройщиков Московской области, более 25,79 млрд рублей.

Сумма является платежом за неисполнение обязательств по выплате причитающихся денежных средств по облигациям: документарным неконвертируемым процентным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в размере 1 299 506 098, рубля, из которых 980 000 000 рублей основной долг, 110 882 759,1 рубля проценты за неисполнение денежных обязательств, 208 623 339,73 рубля сумма накопленного купонного дохода, а также биржевым, неконвертируемым процентным документарным на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в размере 1 279 588 111,92 рубля из которых 1 020 000 000 рублей основной долг, 86 275 859,87 рубля проценты за неисполнение денежных обязательств, 173 312 252,05 рубля сумма накопленного купонного дохода.

Производство по иску было приостановлено до момента, пока не вступит в силу решение по другому связанному делу. 26 ноября 2018 года дело было возобновлено. Претензии банка рассмотрят 15 января 2018 года. К тому моменту «Анкор банк» также уже может обратиться в суд с иском о банкротстве общества «Национальная девелоперская компания», так как с момента уведомления о намерениях пройдёт необходимый и установленный законом месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания учреждена в июле 2011 года. В ЕГРЮЛ относительно адреса юрлица стоит пометка, что «сведения недостоверны». Директор общества — Светлана Танасова, учредитель — Александр Дубинин, уставный капитал — 10 855 716 000 рублей.