АЛРОСА рассматривает новые варианты восстановления рудника «Мир»

Якутск, , 05:56 — REGNUM В АЛРОСА снова всерьёз обдумывают планы по восстановлению работы затопленного в августе 2017 года рудника «Мир». Об этом президент компании Сергей Иванов заявил на инвестиционном форуме «Россия зовёт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Появилось несколько новых интересных гипотез, решений, которые мы должны проверить. Думаю, что к марту, ко второму полугодию мы увидим серьёзные технические наработки. К марту, возможно, у нас будут дополнительные наработки, которые мы сможем комментировать, пытаться оцифровывать», － цитирует Иванова РБК.

По информации издания, теоретически решение может быть найдено в 2019 году, но торопиться с решением этого вопроса руководство компании не намерено. Подчеркнув это, Иванов, тем не менее, заявил, что сроки восстановления рудника «Мир» — это только вопрос времени.

Что касается способов снова запустить добычу алмазов в практически полностью затопленной шахте, то они пока не раскрываются. Известно лишь, что это какие-то, по словам Сергея Иванова, «совершенно новые решения».

«Мы считаем, работаем с компаниями по гидрогеологии, водоотведению. После аварии мы сто раз должны быть уверены, что все риски, которые есть, － это только гидрогеология и водопритоки. Пока мы их не решим, мы не будем двигаться дальше. Как только будет экономически целесообразный проект, он быстро попадет в инвестпрограмму», － пояснил президент АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года руководство алмазодобывающей компании заявляло о намерении законсервировать затопленный рудник и построить рядом с ним новую шахту — чтобы не терять возможности продолжать добывать алмазы из расположенной там кимберлитовой трубки «Мир».

Напомним, в шахте «Мир» АЛРОСА добывала порядка 10% всех своих алмазов, но её затопило в августе 2017 года. Тогда в подземных выработках остались люди — восемь горняков так и не смогли поднять на поверхность. Жители Мирного тогда утверждали, что предпосылки к этой аварии возникли очень давно, и вспоминали в связи с этим слова бывшего вице-президента компании Юрия Дойникова, который ещё в 2013 году предупреждал: толщина целика (прослойки между дном карьера и «потолком» рудника), который должен был предохранять шахту от подтопления, была слишком маленькой.

«Не просто же так эти 100 метров целика должны были предохранять шахту, а водоприток должен был составлять всего 6 кубов воды, а не те объемы, которые сейчас поступают в карьер. И ни в коем случае нельзя было там проводить никаких работ. Целик есть целик, и трогать его можно было только самым последним, в самом конце отработки месторождения. Он для того и создается, чтобы обезопасить работу шахты. А в этом случае решили сократить затраты, видимо, взять часть руды, которая рядом, вот она. Почему бы не взять? Ну, вот и взяли на свою шею, если по-русски сказать», — говорил тогда Юрий Дойников.

Причинами аварии на «Мире» Ростехнадзор назвал совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Сумму ущерба надзорное ведомство определило в 10,2 млрд рублей. Виновными в допущении ЧП признаны 16 человек.