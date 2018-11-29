МВФ: Японию может ждать существенный за ближайшие 40 лет спад экономики

Токио, , 05:35 — REGNUM ВВП Японии может сократиться на четверть в ближайшие 40 лет из-за быстрого старения населения страны, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Kyodo.

МВФ также предполагает, что исправить ситуацию в Японии смогут реформы. По словам экспертов фонда, стране следует расширить производственные возможности женщин и пожилых людей, а также активно привлекать иностранную рабочую силу. Кроме этого, МВФ рекомендует Японии снизить таможенные барьеры, чтобы обеспечить приток иностранных товаров и услуг.

По мнению МВФ, проведение таких реформ может помочь Японии не только не потерять 25% от национального ВВП в ближайшие 40 лет, но и наоборот — увеличить его на 15%. Отмечается, что эти предложения фонда соответствуют политике, которую проводит нынешнее правительство страны и премьер-министр Синдзо Абэ.