Прокуратура Дании выдвинула обвинения по делу Danske Bank

Копенгаген, , 02:27 — REGNUM Государственный прокурор Дании выдвинул официальные обвинения банку Danske Bank, ставшему фигурантом скандала об отмывании денег, сообщает сайт банка.

Банку предъявлены обвинения в нарушении датского законодательства об отмывании денег. В свою очередь руководство банка заявило о желании сотрудничать с прокуратурой для более тщательного расследования.

Напомним, летом 2018 года Danske Bank оказался в центре скандала об отмывании крупных сумм в эстонском отделении банка. По словам датских СМИ, через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы, в том числе якобы из России. По данным следствия, общий объем таких денег оценивается в сумму не менее $8 млрд.

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