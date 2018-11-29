Четверг, 29 Ноября 2018 года
04:16:47 МСК

Прокуратура Дании выдвинула обвинения по делу Danske Bank

Экономика

Банк намерен сотрудничать со следствием

Копенгаген, 29 ноября 2018, 02:27 — REGNUM  Государственный прокурор Дании выдвинул официальные обвинения банку Danske Bank, ставшему фигурантом скандала об отмывании денег, сообщает сайт банка.

Банку предъявлены обвинения в нарушении датского законодательства об отмывании денег. В свою очередь руководство банка заявило о желании сотрудничать с прокуратурой для более тщательного расследования.

Напомним, летом 2018 года Danske Bank оказался в центре скандала об отмывании крупных сумм в эстонском отделении банка. По словам датских СМИ, через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы, в том числе якобы из России. По данным следствия, общий объем таких денег оценивается в сумму не менее $8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с отмыванием: как банки в Прибалтике «закрутили гайки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить