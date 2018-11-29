Банк Англии описал самые пессимистичные последствия Brexit

Лондон, , 02:07 — REGNUM Банк Англии допускает спад ВВП Великобритании на 8% за пять лет в случае выхода из состава ЕС без подписания соглашения с Евросоюзом. Документ с анализом различных сценариев Brexit банк опубликовал на своем официальном сайте.

Банк представил четыре варианта возможного развития событий, из них два — на случай выхода без сделки. По самому пессимистичному сценарию, Великобританию может ждать самый сильный спад в экономике со времен Второй мировой войны.

По их данным, ВВП страны может сократиться на 8% за ближайшие пять лет, цена на жильё в стране может упасть на треть. Банк также прогнозирует падение курса национальной валюты Великобритании и рост безработицы.

При этом Банк Англии отмечает готовность крупных банков страны даже к самым пессимистичным сценариям Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава британского минфина Филипп Хэммонд заявил, что отказ Великобритании от Brexit может надломить страну. По его словам, если уж Соединенное Королевство приняло решение, то должно идти до конца.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минфина Великобритании: отказ от Brexit сломает страну