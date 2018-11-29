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Уборка улиц Ростова-на-Дону подорожает до 1 млрд рублей

Экономика

В эту сумму обойдётся поддержание порядка в 2019 году

Ростов-на-Дону, 29 ноября 2018, 00:47 — REGNUM  Ростовские власти ищут подрядчика, который должен будет в течение 2019 года поддерживать город в чистоте и порядке. Обойдётся содержание ростовских улиц почти в 1 млрд рублей. В указанную сумму входит также планировка ландшафта. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

В техническом задании прописано, когда именно подрядчик должен использовать реагенты при снегопаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снегопад, обрушившийся в ноябре текущего года на Ростов-на-Дону, практически парализовал автомобильное движение, а также повлиял на работу общественного транспорта. Коммунальщики уборкой тротуаров будто не занимались вовсе. Если в центре города-миллионника улицы были кое-как почищены, то в спальных районах никто даже не собирался приступать к уборке наледи.

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На недавней встрече с предпринимателями ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв фактически снял ответственность за состояние улиц с коммунальных служб. Градоначальник отметил, что город никому не должен и не обязан. И было бы неплохо, если бы каждый руководитель взялся бы за расчистку территории от снега и наледи, то на улицах стало бы гораздо чище.

Читайте ранее в этом сюжете: «Почему-то мы думаем, что город должен и обязан» — ростовский сити-менеджер

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Снегопад в Ростовской области и его последствия
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