В Мордовии ввели в эксплуатацию новый свинокомплекс

Саранск, , 21:26 — REGNUM В Мордовии группа компаний «Талина» ввела в эксплуатацию новый свинокомплекс-стотысячник. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Дан старт работе четвертой очереди ООО «Мордовский племенной центр». Завезены первые животные: 600 свинок и 8 хряков. Животные размещены в корпусе репродуктора на участке осеменения. Первый опорос ожидается через 16 недель.

Новая площадка включает репродуктор, рассчитанный на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. голов, а также финишный откорм на 33 тыс. голов. Комплекс дал новые рабочие места с достойной зарплатой 78 жителям республики.

Первая очередь в рамках строительства «Мордовского племенного центра» была введена в эксплуатацию в 2013 году, вторая очередь — в 2015 году, третья — в текущем году. Проект стал основным для компании в свиноводческой отрасли за последние годы, он реализуется в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планах по строительству свинокомплекса ЗАО «Мордовский бекон» (входит в структуру «Талина») компания объявила в феврале 2012 года. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 1,821 млрд рублей.