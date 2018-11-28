Нижегородские власти займутся газификацией участков для многодетных семей

Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM В ходе личного приема граждан, который провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, два заявителя обратились с вопросами о газификации населенных пунктов в Богородском районе — деревень Ушаково и Сысоевка, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. В этих населенных пунктах были выделены земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

По словам жителей, работы по газификации там так и не начались, граждане не могут приступить к строительству.

«Получается замкнутая история: люди не строят дома, потому что нет газа, а газ не проводят под предлогом того, что люди не живут. Необходимо предусмотреть такое обеспечение территории инфраструктурой, чтобы подключиться могли все, кому были выделены участки», — считает глава области.

По итогам встречи с жителями Никитин поручил министерству строительства Нижегородской области и энергетики Нижегородской области совместно с администрацией Нижнего Новгорода изыскать средства для подготовки проектной документации по газификации участков. Подготовка проектной документации должна быть завершена к июню 2019 года. Затем планируется рассмотреть вопрос о проведении строительно-монтажных работ в рамках подпрограммы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области на 2015−2020 годы» государственной программы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

ИА REGNUM напоминает, в Нижегородской области сейчас более 24,4 тыс. многодетных семей. Срок действия регионального материнского капитала для третьего ребенка продлен до конца 2021 года — в этом году объем выплат составляет 100 тыс. рублей.