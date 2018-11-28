Среда, 28 Ноября 2018 года
20:09:15 МСК

Италия занимает первое место в Европе по доле работников малого бизнеса

Экономика

Две трети работников в Италии связаны с малым бизнесом

Италия занимает первое место в Европе по доле работников малого бизнеса
kirkandmimi
Итальянские магазины

Рим, 28 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  Италия занимает первое место в Европе по доле работников, связанных с предприятиями малого бизнеса, сообщает в среду, 28 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской службы статистики.

По данным за 2016 год, 65,7% всех работников в Италии связаны с малым бизнесом. В числе других лидеров — Испания (59,1%) и Латвия (57,4%). Худшие показатели — в Великобритании (37,6%), Люксембурге (43%) и Румынии (44,4%).

Наименьшая доля сотрудников компаний крупного бизнеса (более 250 сотрудников) — в Латвии (20,9%), Эстонии и Италии (по 21,4%). Самые высокие показатели — в Великобритании (46,4%), Франции (36,7%) и Швеции (35%).

Читайте также: С начала года в Италии закрылось 20 тысяч небольших магазинов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить