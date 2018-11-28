Италия занимает первое место в Европе по доле работников малого бизнеса

Рим, , 19:40 — REGNUM Италия занимает первое место в Европе по доле работников, связанных с предприятиями малого бизнеса, сообщает в среду, 28 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской службы статистики.

По данным за 2016 год, 65,7% всех работников в Италии связаны с малым бизнесом. В числе других лидеров — Испания (59,1%) и Латвия (57,4%). Худшие показатели — в Великобритании (37,6%), Люксембурге (43%) и Румынии (44,4%).

Наименьшая доля сотрудников компаний крупного бизнеса (более 250 сотрудников) — в Латвии (20,9%), Эстонии и Италии (по 21,4%). Самые высокие показатели — в Великобритании (46,4%), Франции (36,7%) и Швеции (35%).

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