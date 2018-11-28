Пакистанским нефтеперерабатывающим заводам угрожает избыток мазута

Исламабад, , 22:46 — REGNUM 27 ноября ведущие нефтеперерабатывающие компании Пакистана обратились к министерству энергетики страны, сообщив об угрожающем положении в отрасли.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, заполняемость резервуаров нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) увеличилась с 60 до 70% из-за скопления запасов мазута, спрос на который значительно сократился. Нефтеперерабатывающие компании Pak Arab refinery, Attock Refinery, National Refinery и Pakistan Refinery обратились к министерству энергетики Пакистана с просьбой рассмотреть во всех аспектах эту проблему. В случае, если подобный дисбаланс сохранится, производственные цепочки НПЗ будут нарушены, что приведет к сбою во всей отрасли.

Ранее компании уже выступали с предложением сделать обязательным использование смеси с мазутом для обеспечения всех пакистанских электростанций. Предполагается, что такая мера поможет увеличить спрос на 300 миллионов тонн мазута в месяц.