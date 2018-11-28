Среда, 28 Ноября 2018 года
20:13:03 МСК

После провокации Украины инвесторы не уходят из Крыма – эксперт

Экономика

Провокация президента Украины Петра Порошенко

После провокации Украины инвесторы не уходят из Крыма – эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Симферополь

Москва, 28 ноября 2018, 19:06 — REGNUM  После провокации Украины в Керченском проливе инвесторы не уйдут из Крыма, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

«Думаю, эту политическую «акцию» можно считать тизером к началу предвыборной кампании украинских властей. Инвесторы из России и Крыма никуда не уходят. Все запасаемся попкорном», — отметил Назаров в Facebook.

В свое время незнание ситуации на полуострове и неоднозначные заголовки в западных СМИ сделали из региона terra incognita, что вопреки «маркетинговым» прогнозам только подтолкнуло иностранцев приехать и посмотреть все своими глазами, отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников. Корабли задержаны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить