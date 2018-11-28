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Минфин разместил облигации федерального займа на 10 млрд рублей

Экономика

Ведомство разместило два выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом

Минфин разместил облигации федерального займа на 10 млрд рублей
Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Москва, 28 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Министерство финансов России 28 ноября провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом на общую сумму 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин разместил ОФЗ выпуска №26 223 с датой погашения 28 февраля 2024 года на 5 млрд рублей при спросе 10,66 млрд рублей. Выручка от размещения составила 4,65 млрд рублей.

Также ведомство разместила ОФЗ выпуска №26 214 с датой погашения 27 мая 2020 года на ту же сумму при спросе 18,1 млрд рублей. Выручка составила 4,9 млрд рублей.

Напомним, последний аукцион Минфин проводил 21 ноября. Ведомство разместило ОФЗ двух выпусков в объёме 20 млрд рублей при спросе 51,08 млрд рублей.

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