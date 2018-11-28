На Ямале строительная компания пять месяцев не платила работникам

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:49 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске работникам строительной компании ООО «ИСК Ямал Альянс» не платили зарплату с июля по ноябрь 2018 года. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ЯНАО.

Установлено, что общая сумма задолженности перед работниками строительной фирмы составила более 24 млн рублей. Причём, по версии следствия, руководство ООО «ИСК Ямал Альянс» имело возможность для погашения долга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Ранее прокуратурой ЯНАО было возбуждено дело об административном правонарушении, и руководителю строительной компании был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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