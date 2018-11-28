Объём торговли между Южной Кореей и АСЕАН превысит в 2018 году $160 млрд

Сеул, , 22:13 — REGNUM Объём товарооборота между Республикой Корея и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) продолжает увеличиваться и превысит в 2018 году отметку в 160 миллиардов долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комиссии по финансовым операциям.

По итогам 10 месяцев этого года объём взаимной торговли составил 132 миллиарда долларов — на 7,6% больше, чем в 2017 году. При соответствующих темпах рубеж в 160 миллиардов будет пройден до конца декабря. Кроме того, вырос и туристический поток до 10 миллионов человек.

Отношения Республики Корея и АСЕАН получили новый импульс с приходом к власти президента Мун Чжэ Ина. Одно из основных направлений его внешней политики — сближение со странами Юго-Восточной Азии, что позволит снизить зависимость страны от Китая. Стороны рассчитывают достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов уже к началу 2020 года.