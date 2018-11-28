Южнокорейский SK построит в США аккумуляторный завод за 1 млрд долларов

Сеул, , 23:40 — REGNUM Крупнейший южнокорейский химический конгломерат SK Innovation построит в США завод по производству аккумуляторных батарей для электромобилей. Сумма инвестиций составит 1,01 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Завод будет построен в городе Коммерсе в штате Джорджия; его производственная мощность составит 9,8 гигаватт в час. Завод будет управляться местным подразделением SK Battery America и финансироваться напрямую из Сеула. В компании подчеркнули, что в будущем мощность завода может быть увеличена в соответствии со спросом на продукцию.

SK намерена конкурировать на глобальном рынке с производителями оборудования для электромобилей, популярность которых в последние годы значительно выросла. Постройка заводов по производству аккумуляторов позволит сократить транспортные издержки — заводы будут построены в ключевых странах, где ожидается наибольший спрос — Южной Корее, Китае, США, а также в Европе.