Приток прямых инвестиций во Вьетнам за 2018 достиг $30,8 млрд

Ханой, , 23:37 — REGNUM Министерство планирования и инвестиций Вьетнама опубликовало данные по прямым иностранным инвестициям за 11 месяцев 2018 г. Данные приводит издание Vietnam+.

Совокупный объем прямых иностранных инвестиций во Вьетнам составил $30,8 млрд. Этот показатель на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2018 г. инвестиции получили 2714 проектов, что на 421 проект больше, чем в прошлом году.

По секторам экономики, наибольший объем инвестиций привлекла обрабатывающая промышленность. За 11 месяцев 2018 г. она получила $14,2 млрд прямых иностранных инвестиций— 46,2% от их совокупного объема. Следом за обрабатывающей промышленностью идет сфера недвижимости (21,3%), затем оптовая и розничная торговля (10%).

Всего за рассматриваемый период во Вьетнам инвестировало 108 стран и территорий. Крупнейшим инвестором стала Япония — $8 млрд, на втором месте Южная Корея — $6,8 млрд, на третьем Сингапур — $4,1 млрд.

Из 59 городов и провинций Вьетнама, которым удалось получить прямые иностранные инвестиции, на первом месте оказался Ханой с $6,3 млрд, на втором месте Хошимин с $5,6 млрд, на третьем месте Хайфон с $2,49 млрд.