Третий из названных Назарбаевым в апрельской речи банков тоже ликвидируют

Алма-Ата, Казахстан, , 18:33 — REGNUM АО «ЭксимБанк Казахстан» ликвидировано по решению суда Алма-Аты, сообщила сегодня, 28 ноября, пресс-служба Национального банка. Такое решение вынес специализированный межрайонный экономический суд города. На обжалование решения, по сообщению Нацбанка, выделено 30 дней. Затем регулятором будет назначена ликвидационная комиссия.

Кроме того, в течение 14 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит банк-агент, который будет работать с вкладчиками «Эксимбанка» по выплате.

Ранее, 24 октября специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты удовлетворил иск Нацбанка о ликвидации АО «Qazaq Banki», а 26 ноября — о ликвидации АО «Банк Астаны».

Все три банка были упомянуты президентом Назарбаевым в его речи в апреле 2018 года. Тогда глава государства заявил, что эти три имеют «ужасные» финансовые показатели

«из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут ответить своим вкладчикам средствами своими».

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