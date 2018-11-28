Южнокорейские банки планируют крупное расширение во Вьетнаме

Ханой, , 23:21 — REGNUM Банковский сектор Республики Корея наметил расширение своего присутствия во Вьетнаме, сообщает издание VNExpress. Так, второй по величине активов банк Южной Кореи — KEB Hana Bank заинтересован в покупке 17,65% доли в Банке инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). BIDV, в свою очередь, является вторым по объему активов государственным банком Вьетнама, 95,28% принадлежат центральному банку страны. По сообщению анонимного источника, сумма сделки составит $26,6 млн.

Активность южнокорейских банков объясняется тем, что в начале ноября в Ханое был представлен законопроект, согласно которому будет ликвидировано ограничение участия иностранных компаний во многих секторах экономики, где сейчас максимальная доля зарубежного капитала может составлять 49%. Несмотря на то, что в банковской сфере сохраняется лимит в 30%, скорее всего, иностранные банки получат возможность получить более существенные доли. Как заявил на форуме по презентации законопроекта экономический советник вьетнамского правительства Кан Ван Лык, подобные вопросы будут рассматриваться отдельно для каждого банка.

Вьетнам привлекает южнокорейские банки устойчивым ростом экономики, относительно высоким уровнем урбанизации, концентрацией рынка. Отдельно отмечается вьетнамская модель экономического развития, форсируемая государством. Эта модель хорошо знакома банкам Южной Кореи.