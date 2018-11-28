Украина: гривна будет падать, если власти будут изымать имущество

Киев, , 18:30 — REGNUM На Украине постепенно стихает паника на валютном рынке в связи с вводом военного положения. Об этом 28 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил доктор экономических наук, экс-депутат Верховной Рады Алексей Плотников.

При этом он прогнозирует девальвацию гривны, в случае если власти начнут изымать имущество после ввода военного положения.

«На сегодня уже идет откат (курса гривны). Скорее всего она вернется к показателю воскресенья (25 ноября)… Но никто не знает, какой у нас будет схема внедрения военного положения в тех десяти областях. Будут ли ограничения, будут ли действия в сфере национальной экономики, чего раньше не делали? Будет ли конфискация бизнесов или имущества граждан, если будет, это повлияет на курс доллара. Он будет расти», — сказал Плотников.

Кроме того, политолог Владимир Манько считает, что сегодняшний визит президента Украины Петра Порошенко в Черниговскую область вызван необходимостью успокоить людей и не допустить паники из-за ввода военного положения.

«В связи с вводом военного положения президент пытается успокоить людей, в частности на Черниговщине. Безусловно, сегодня паника будет работать не в пользу Украины», — добавил Манько.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении. После этого 26−27 ноября курс гривны начал снижаться. Так, 27 ноября в банках доллар продавали в диапазоне 28−30 гривен, а в обменниках стоимость доллара колебалась от 28,8 до 32 грн.

На 28 ноября 2018 года Национальный банк Украины опустил курс гривны более чем на 20 копеек — до 28,10 гривен за доллар — по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 27 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 100 долларов США — 2810,5334 гривны (+20,6887); 100 евро — 3183,7722 гривны (+13,6717).

При этом курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 25 копеек — до 28,15 грн/долл, курс в покупке поднялся на 27 копеек — до 28,12 грн/долл.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Украины Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.

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