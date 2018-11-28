Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,1%

Москва, , 18:23 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 20 по 26 ноября выросли в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала ноября составила 0,5%, с начала текущего года — 3,4%.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1,5%, куриные яйца — на 1,0%, мясо кур и сахар-песок — на 0,8%, свинина и мука — на 0,5%, сыры, рис и соль — на 0,4%, мороженая рыба, полукопчёная колбаса, мясные консервы, сливочное масло, хлеб из пшеничной муки и чай — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 2,0%. В том числе огурцы подорожали на 7,3%, помидоры — на 5,6%, белокочанная капуста — на 2,7%, лук — на 2,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю, по сообщению Росстата, практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,4%.

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