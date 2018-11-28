Эфиопия построит 6 новых индустриальных парков к началу 2019

Аддис-Абеба, , 22:16 — REGNUM Как сообщила пресс-служба Корпорации развития промышленных парков Эфиопии (IPDC), оставшиеся 6 из запланированных к запуску в производство индустриальных парков начнут свою работу уже в начале 2019 года. Из 11 индустриальных парков с капитализацией более чем в один миллиард долларов, которые страна запланировала построить до конца 2019 года, пять парков уже построены и запущены в работу. Об этом сообщило 27 ноября эфиопское информационное агентство FanaBC.

По словам генерального директора корпорации Лелизе Немэ, строительство оставшихся шести парков будет окончено в ближайшие три месяца. Строящиеся в настоящий момент индустриальные парки будут расположены в городах Дыре-Дауа, Джимма, Боле Лем, Дебре-Бырхан, Бахыр-Дар и Арерти. К 2025 году Эфиопия планирует построить всего 30 промышленных парков.

По словам директора, должное внимание при создании инфраструктуры индустриальных парков будет уделено созданию возможностей для трудоустройства местного населения и привлечения инвесторов.