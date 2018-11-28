Телеком и Электросети Эфиопии начнут внедрять системы оптоволоконной связи

Аддис-Абеба, , 22:22 — REGNUM Ethio-Telecom, национальные телекоммуникационные системы Эфиопии, и EEP, национальная система электроэнергетики, подписали соглашение о проведении совместных работ по модернизации систем связи путем внедрения оптоволоконных систем для обеспечения более эффективного и скоростного доступа в интернет и улучшения качества связи. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Соглашение было подписано генеральным директором Ethio-Telecom Фырехайуот Тамера и генеральным директором EEP Абрахамом Бэляем. Обе организации, работающие в сфере коммуникаций, создадут совместный проектный центр и начнут осуществлять модернизацию устаревших проводных систем передачи информации и электричества путем их замены на новейшие оптоволоконные сети. Согласно соглашению, Ethio-Telecom будет ежегодно выплачивать 700 тысяч долларов компании EEP, которая должна будет взять на себя технический аспект осуществления работ.

Соглашение поможет обеим коммуникационным компаниям улучшить качество работы своих сетей, чтобы предотвратить повреждение кабелей и сбоев в работе.