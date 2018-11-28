Си Цзиньпин призвал бороться с «однополярностью и протекционизмом»

Мадрид, , 17:57 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал международное сообщество защитить «защищать мир и процветание» в ходе государственного визита в Испанию, 28 ноября передает агентство Associated Press.

«Мы находимся на перепутье. В экономическом плане нам нужно решить, останемся мы верны экономической глобализации и свободному рынку или мы выберем однополярность и протекционизм», — заявил Си Цзиньпин в ходе выступления в испанском парламенте.

В рамках остановки в Испании по пути на саммит G20 в Аргентине Си Цзиньпин встретился с королем Испании Филиппом VI и премьер-министром Педро Санчесом.

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