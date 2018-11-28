Новгородская областная дума приняла 30-миллиардный областной бюджет-2019

Великий Новгород, , 17:52 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят сегодня, 28 ноября, во втором чтении на заседании Новгородской областной думы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, доработанный ко второму чтению проект главного финансового документа региона представил председатель комитета областной думы по бюджету, финансам и экономике Анатолий Федотов.

Он сообщил, что ко второму чтению доходы областного бюджета на 2019 год увеличились на 3 млрд 615,5 млн рублей и составили 31 млрд 225,4 млн рублей. На 2020 год объем доходов ко второму чтению увеличен на 1 млрд 936,8 млн рублей до 30,4 млрд рублей, на 2021 год объем доходов бюджета также запланирован в сумме 30,4 млрд рублей.

В связи с увеличением доходной части областного бюджета на 2019 год предусмотрены дополнительные расходы: 1 млрд 964,5 млн рублей направлены на раздел «Национальная экономика», в том числе на дороги — почти 1,6 млрд рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство дополнительно будет направлено 241,8 млн рублей, на образование — 300,7 млн рублей, на культуру и кинематографию — 59 млн рублей, на здравоохранение — 752 млн рублей, на социальную политику — 470 млн рублей, на физическую культуру — 294,1 млн рублей.

Таким образом, общие расходы бюджета региона на 2019 год выросли до 31,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 342,2 млн рублей. Это технический дефицит, который власти региона намерены покрыть за счёт субсидии из федерального бюджета.

Анатолий Федотов отметил, что бюджет региона «исторически перевалил за 30 млрд рублей».

«Бюджет позитивный, очень много доводов, чтобы его принять. Не принять его можно только из вредности», — заявил депутат.

В итоге бюджет-2019 был принят большинством голосов депутатов: за — 21, против — четыре, двое воздержавшихся.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский бюджет на 2019 год ко второму чтению вырос на 3,6 млрд рублей