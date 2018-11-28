Атомэнергомаш поможет получать энергию из твердых бытовых отходов

Красногорск, , 15:50 — REGNUM Каждый день из Москвы вывозят 9000 тонн твердых бытовых отходов. Это 450 полных самосвалов грузоподъемностью 20 тонн. В прошлом году лишь 3% из этих отходов перерабатывались в энергию, 5% использовались для выработки вторсырья или компостирования. Остальные 92% шли на полигоны и полторы тысячи несанкционированных московских свалок. Ежегодно в Московском регионе образуется 11,8 млн тонн отходов (3,9 млн тонн производит Подмосковье, 7,9 млн тонн — столица). Пока 92% отходов просто захораниваются на полигонах. Очевидно, что это не решение проблемы, а лишь откладывание ее в наследство будущим поколениям.

Есть другие варианты — переработка мусора для использования в качестве вторсырья, переработка в энергию. Сейчас перерабатывают во вторичное сырье и компостируют около 5% отходов. Но есть планы по увеличению этой доли до 15%, а доли отходов, перерабатываемых в энергию, — с нынешних 3 до 23% к 2022 году. Это позволит сократить объем мусора, который просто складируется на полигонах, до 62% к 2022 году и до 47% к 2027 году. Одно из решений, которое будет реализовано в Московском регионе, — строительство четырех заводов по переработке отходов в электроэнергию. Проект «Энергия из отходов» реализует группа «РТ-Инвест», результатом его выполнения станет переработка 2,8 млн тонн мусора в год — это четвертая часть имеющихся на сегодняшний день захоронений.

На новых заводах будет использована японско-швейцарская технология, которая предусматривает полное разложение вредных веществ, предотвращая их попадание в атмосферу. Ее разработала компания Hitachi Zosen Inova. По технологиям этой компании реализовано уже около 600 проектов по всему миру.

Процесс переработки состоит из шести этапов. Сначала мусор привозят на площадку и сортируют, затем его дробят. Измельченные отходы поступают в котлы, где на колосниковой решетке сжигаются при температуре 1260⁰C. Затем оставшийся после сжигания шлак очищается, охлаждается и удаляется системами золошлакоудаления для дальнейшей переработки. В отделении газоочистки отделяются вредные газы, чтобы предотвратить их попадание в атмосферу. Полученное при сжигании тепло нагревает пар, получаемый в котле, который затем идет в турбогенератор, вырабатывающий электроэнергию. Установку планируется подключить к единой энергосистеме. Проект предусматривает, что общая мощность заводов по переработке мусора в регионе составит 280 МВт.

Ключевое оборудование для заводов изготовит «ЗиО-Подольск», предприятие, входящее в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш. Соответствующее соглашение было подписано в конце 2017 года. Как поясняет генеральный директор ООО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, атомное машиностроение было выбрано в качестве подрядчика неслучайно: «Качество, с которым производят свое оборудование наши машиностроители, признано в мире — это более сорока стран поставки различного оборудования уже сегодня. По качеству завод ни в чем не уступает, а иногда даже и выигрывает у своих иностранных конкурентов». При этом свою роль сыграло и близкое к Москве расположение площадки: «С учетом того, что завод находится в непосредственной близости от основных производств, где будут размещаться наши предприятия, мы можем хоть каждый день приезжать и контролировать производство основных уникальных узлов, мы можем собрать здесь технологическую экспертизу», — говорит глава «РТ-Инвест».

Предприятие, которому в следующем году исполнится 100 лет, более 70 из них занимается производством котельного оборудования для тепловой энергетики. В пользу «ЗиО» говорит и тот факт, что у него уже есть опыт изготовления аналогичных установок: в 2000-х годах здесь были спроектированы и построены котлы для мусоросжигательных заводов в Германии и России, построенных по другой технологии.

Для каждого завода проекта «Энергия из отходов» в Подольске будет изготовлено по три котла. Помимо котлов на «ЗиО» произведут и газоплотные панели, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции и другое оборудование. Вес комплекта поставки одного котла превышает 2500 тонн.

Для выполнения контракта с «РТ-Инвест» на «ЗиО-Подольск» была проведена модернизация стоимостью более 300 млн рублей. На заводе появилась первая в России установка по наплавке специального сплава на элементы оборудования котлов — газоплотные панели, состоящей из металлических труб, спаянных между собой платинами.

Технология «холодный перенос металла» (Cold Metal Transfer) позволяет обеспечить высокую стойкость панели к химической коррозии при высоких температурах, которым она подвергается при сжигании отходов в топке. Без использования этой технологии трубы со стороны воздействия тепла истончаются до критического состояния за год, а с применением сплава срок ее службы увеличивается в несколько раз. Сплав называется Инконель 625 и состоит из никеля, хрома, молибдена и других материалов и обладает непревзойденными характеристиками по стойкости к коррозии и температуре. Наплавка производится именно в тех местах, где оказывается наиболее сильное воздействие топочных газов.

Как предприятие, специализирующееся на оборудовании для атомной промышленности, «ЗиО-Подольск» обладает очень строгой системой контроля качества. Возможности завода позволяют проводить любые контрольные операции, включая рентгенконтроль, дефектоскопию, ультразвуковую диагностику, и это является гарантией высокого качества производимого им оборудования.

По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, на предприятии сегодня более 300 человек занимается только системой контроля качества. «Мы сертифицированы по всем стандартам в соответствии и с европейскими, и с американскими нормами, мы сертифицированы как производитель оборудования для судостроения, у нас есть регистр Ллойда — один из самых сложных стандартов, и самое главное — завод является изготовителем оборудования для атомной энергетики по всем строящимся сегодня за рубежом станциям. Это означает, что мы работаем с финскими, иранскими, индийскими, китайскими, венгерскими регуляторами, то есть мы выполняем и европейские нормы, и требования Ростехнадзора, и требования большинства стран мира», — отмечает глава Атомэнергомаша.

Работа линии по производству оборудования для МСЗ на регулярной основе контролируется представителями Hitachi Zosen Inova.

По мнению вице-президента Российского союза инженеров Ивана Андриевского, выбор «ЗиО-Подольск» гарантирует высокое качество работы. «Это легендарное предприятие, с отличной репутацией и славной историей. Завод занимается поставкой оборудования для АЭС, причем начиная с первой в мире. Производство различных котлов для энергетики — это ещё одна ключевая специализация ЗиО. Это первый для России опыт по строительству подобных объектов, поэтому некоторые риски, безусловно, как и всегда, присутствуют, но в данном случае они сведены к минимуму», — считает Андриевский.

Первая котельная установка для завода по термической утилизации твердых коммунальных отходов будет готова и поставлена на площадку летом следующего года. Полная поставка котельного оборудования на первый завод должна быть завершена в 2020 году. На сегодняшний день первая котельная установка завершена на 90%. Монтаж и шеф-наладка будет осуществляться специалистами «ЗиО-Подольск», что позволяет говорить о полной локализации технологии производства котельного оборудования.

Первые два МСЗ в Подмосковье планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, еще два завода — в 2022 году.