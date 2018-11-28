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Воронежскую «Горэлектросеть» продадут за 1,5 млрд рублей

Экономика

Депутаты согласовали условия продажи активов предприятия

Воронеж, 28 ноября 2018, 16:43 — REGNUM  Активы АО «Воронежская горэлектросеть» будут реализованы через конкурс, стартовая цена составит 1,533 млрд рублей. Условия продажи были согласованы депутатами городской думы Воронежа на заседании 28 ноября, сообщила пресс-служба гордумы.

Согласно условиям продажи активов компании, победителя обязуют сохранить на предприятии 793 рабочих места, организовать переподготовку и повышение квалификации производственного персонала в сферах автоматизации технологических процессов и энергосбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Воронежская горэлектросеть» было образовано в октябре этого года из МУП «Воронежская горэлектросеть». Уставной капитал предприятия увеличен до 3 млрд 148 млн 372 тыс. рублей. 100% акций находятся в собственности администрации Воронежа.

Также по теме: «Воронежгорэлектросеть» может перейти под контроль облправительства

Читайте ранее в этом сюжете: «Воронежская горэлектросеть» стала акционерным обществом

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Коммунальные проблемы Воронежа
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