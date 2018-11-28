Экс-мэр Екатеринбурга сожалеет, что поздно подключился к борьбе за ЭКСПО

Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Член Совета Федерации и бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выразил сожаление по поводу того, что его привлекли слишком поздно для продвижения Екатеринбурга по заявке в борьбе за ЭКСПО-2025. Об этом бывший градоначальник заявил в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чернецкий упомянул, что в ходе продвижения кампаний по ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025 он объездил в общей сумме около 50 стран. При этом по ЭКСПО-2025 поездок было меньше, чем по ЭКСПО-2020. Сенатор объяснил, почему: «Меня привлекли уже на заключительной стадии, когда некоторые моменты уже были…» — Чернецкий остановился и дальше старательно подбирал слова. «Скажем так, надо было начинать работать раньше», — закончил экс-мэр.

Тем не менее без дела чиновник не сидел. «Моя поездка в страны КАРИКОМ (Карибского сообщества) была самая удачная из всех. Оттуда мы привезли максимальное количество голосов», — заявил Чернецкий. Сенатора тогда сопровождал еще кандидат в главы Екатеринбурга Александр Высокинский.

Кроме того, сенатор жёстко высказался в адрес тех журналистов, которые обвинили сенатора в провала города на ЭКСПО-2025, якобы чиновник занимался другими делами вместо поддержки Екатеринбурга. «Помимо того, что они негодяи, они ещё неучи и провокаторы», — в весёлом настроении охарактеризовал оппонентов Чернецкий. Чиновник с уверенностью заявил, что его посту сенатора в Совете Федерации ничего не угрожает.

Напомним, Екатеринбург не смог одолеть японский город Осака в борьбе за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Теперь часть площадей, ранее выделенных на ЭКСПО-застройку, на всякий случай зарезервируют. Глава города Александр Высокинский уверен, что город ещё поборется за последующие заявки по выставке.

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