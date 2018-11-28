В Казахстане на пенсионные деньги построят газопровод

Астана, , 16:33 — REGNUM 85 млрд тенге (15,36 млрд рублей) из Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана (ЕНПФ) будут инвестированы в строительство газопровода «Сарыарка» до конца 2018 года, сообщил Нацбанк Казахстана.

На пенсионные деньги на возвратной основе будут куплены облигации проектной компании АО «АстанаГаз КМГ». Эта компания является дочерней организацией АО НК «КазМунайГаз» и входит в группу компаний АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». АО «АстанаГаз КМГ» создали в 2010 году для реализации проекта газификации казахстанской столицы и северных регионов Республики Казахстан.

Обещано, что вклад пенсионного фонда будет гарантирован на паритетной основе согласно договору гарантии, заключенному между АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Центральный и северный Казахстан планируется газифицировать в течение года — полутора. Первая часть магистрального газопровода «Сарыарка» пройдет по маршруту Кзыл-Орда — Джезказган — Караганда — Темиртау — Астана и обойдется в общую сумму 267,3 миллиарда тенге (48,31 млрд рублей). Его намерены подключить к уже действующему газопроводу Бейнеу — Бозой — Чимкент в Кзыл-Ординской области.

Кроме государственных денег (по 40,15 млрд тенге от АО ФНБ «Самрук-Казына» и АО НУХ «Байтерек») и 85 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана в финансировании газопровода будут использованы заемные средства двух банков на сумму 102 миллиарда тенге — по 51 миллиарду тенге у «Евразийского банка развития» и АО «Банк Развития Казахстана».

В столице Казахстана Астане в рамках проекта к газоснабжению будут подключены районы Коктал-1 и Коктал-2, поселки Мичурино, Интернациональный, Тельмана, Garden village и Family village, поселки Ильинка, микрорайон Чубары и жилой массив Ондирис.

Одной из самых знаменитых инвестиций ЕНПФ стало вложение пенсионных средств казахстанских граждан в Международный банк Азербайджана.

В середине мая 2017 года стало известно, что 250 млн долларов США, вложенные казахстанским Единым накопительным пенсионным фондом в Международный банк Азербайджана, находятся под угрозой, так как банку грозило банкротство. Затем председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишевпрокомментировал ситуацию, рассказав, что уже предложено три варианта реструктуризации. Правда, каждый из них предполагал убыток.

17 октября 2018 года глава Нацбанка Казахстана сообщил, что все бумаги Международного банка Азербайджана были обменяны на государственные ценные бумаги Азербайджана. То есть казахстанские граждане инвестировали свои пенсионные вклады в государство Азербайджан.

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