Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки

Рига, , 16:26 — REGNUM

Тарифы на газ в Латвии не прогнозируемы, так как значительная их часть связана с либерализацией газового рынка, пишет латвийская газета «Сегодня».

Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли. Газохранилище, которое было впервые использовано еще 50 лет, теперь обеспечивает кризисные резервы Латвии. По мнению издания, оно может служить «ценнейшим рыночным активом». Прежде всего в случае использования всех подземных хранилищ, объем можно довести до 50 миллиардов кубометров, что составляет 10% потребности в газе всего Европейского союза. Ежегодно на содержание объекта тратится 22 млн евро.

Однако, отмечается, что в 2017 году газохранилище понесло убытки в 6 млн евро, несмотря на всю свою уникальность положения на европейском рынке газа. В связи с чем, в условиях либерализованного рынка, газохранилищу требуется инвестиции со стороны не только соседних прибалтийских республик — Эстонии и Литвы — а также и от Финляндии.

Единый оператор по передаче и хранению природного газа в Латвии Conexus Baltic Grid считает, что Закон об энергетике требуется изменить. В то время как депутат сейма Иварс Зариньш обратил внимание на то, что латвийское минэкономики слишком полагается на «невидимую руку рынка», игнорируя неизбежные колебания цен на газ и тем самым формируя заведомо убыточную бизнес-модель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года комиссия по регулированию общественных услуг Латвии сертифицировала Conexus в качестве оператора передачи природного газа и хранения газа в Инчукалнском подземном газохранилище, с условием что до 1 января 2020 года прямой или косвенный контроль Газпрома, у которого находится 34,1% акций, будет исключен из компании. Также необходимо устранить одновременное участие Marguerite в Conexus и Latvijas gAze.

Запутанная корпоративная ситуация может косвенное сказаться на счетах за газ латвийских потребителей, утверждают аналитики.

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