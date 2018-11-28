Цены на нефть выросли более чем на 1%

Москва, , 16:13 — REGNUM Цены на нефть сегодня, 28 ноября, выросли более чем на 1%, к чему подтолкнули перебои с производством в Северном море и ожидания на рынке, что на следующей неделе ОПЕК решит реализовать некоторую форму сокращения поставок, чтобы противостоять появлению перенасыщения, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Нефтяное месторождение Баззард, которое перекачивает около 150 тыс. баррелей в сутки, временно закрылось после обнаружения коррозии труб. В результате источники торговли заявили, что три груза из-за данной проблемы в декабре будут отменены. Данная проблема снижает предложение в Северном море, что дает некоторый позитив ценам на нефть», — пояснил эксперт.

Но инвесторы ожидают результатов двух важных событий: Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) проведет 6 декабря совещание для обсуждения политики относительно будущего нефтяного рынка. Между тем группа 20 (G20) стран соберется в Аргентине в эти выходные, на которых, как ожидается, будут обсуждаться китайско-американский торговый спор, а также нефтяная политика. По итогам этих двух встреч нефтяной рынок для многих участников станет более прозрачным и прогнозируемым.

«В данный момент наблюдается значительное снижение волатильности на рынке и некоторая стабильность. Цены могут колебаться в диапазоне от $58.56 до $62.04 за баррель для нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI диапазон составит от $50.08 до $52.80 за баррель», — считает Гасанов.

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