Предприятиям инвалидов передают землю под их бизнесом в Крыму

Москва, , 16:08 — REGNUM Законопроект о передаче в собственность участков земли, на которых расположены предприятия инвалидов, в их собственность, внесли в Госдуму депутат от «Единой России» Михаил Терентьев и от КПРФ Олег Смолин, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Инициатива создает правовой механизм передачи земельных участков, находящихся на территории Крыма и Севастополя, на которых расположены предприятия, единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, в собственность указанным организациям

В настоящее время имущество таких предприятий передано Российской Федерацией в собственность Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих в качестве имущественного взноса Российской Федерации. При этом земельные участи, на которых расположено указанное имущество, не были переданы в собственность общероссийским общественным организациям инвалидов из-за отсутствия правового механизма такой передачи.