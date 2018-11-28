Москва, , 16:06 — REGNUM Вопреки вчерашним попыткам укрепиться, сегодня, 28 ноября, рубль растерял ранее достигнутое преимущество и демонстрирует негативную динамику и в паре с долларом, и в паре с евро. По отношению к доллару рубль теряет — 0,34% и торгуется на отметке 67,40 руб. за доллар. В паре с евро снижение составило — 0,30%, цена на момент подготовки обзора составляет 76,09, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова.

«Если подобная тенденция сохранится и далее, то на заседании ЦБ РФ 14 декабря регулятор будет вынужден повысить ставки, а до того времени, мало что способно поддержать рубль, который вернул себе статус самой рискованной валюты по версии Bloomberg», — отметила эксперт.

В ближайшие дни на динамику российской валюты определяющее влияние будут оказывать новости о том, как разворачивается ситуация вокруг Керченского вопроса. В условиях постепенного снижения интереса рынка к данной теме, что более чем вероятно, рубль может укрепиться к отметке 67 за доллар. Этому способствуют комментарии о том, что ФРГ и Франция высказались против расширения санкций в отношении России.

«Но факторы риска для рубля возобладают. Кроме геополитики, не стоит забывать о ценах на нефть, которые вряд ли смогут серьезно укрепиться до заседания ОПЕК в Вене 6 декабря. Потому движение в направлении 67,87 в паре с долларом и 76,35 в паре с евро в ближайшие дни можно считать наиболее приоритетным», — полагает Прохорова.

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