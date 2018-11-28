На Кубани аграриев, нанимающих мигрантов-нелегалов, лишат господдержки

Краснодар, , 15:58 — REGNUM В Краснодарском крае обещают лишить государственной поддержки те сельхозпредприятия, которые используют труд нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба администрации края по итогам координационного совещания по обеспечению правопорядка 27 ноября. Как отмечалось на заседании, именно в сфере сельского хозяйства занята значительная часть нелегалов, приезжающих на работу в Краснодарский край.

«Сегодня мы оказываем максимальную господдержку фермерам. Но если они или любые другие представители АПК нанимают на работу нелегальных мигрантов, то они должны автоматически лишаться господдержки и других преференций. И не могут больше на них рассчитывать», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Сегодня ответственность работодателей ограничивается штрафом: от 250 до 800 тысяч рублей для юрлиц, до 80 тыс. — для должностного лица за одного нелегально работающего сотрудника. Отметим, что в 2018 году объем господдержки отрасли АПК в Краснодарском крае достиг семи миллиардов рублей, а за последние три года составил 24,6 млрд рублей.