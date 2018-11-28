Путин: Пенсии в России будут расти

Москва, , 15:57 — REGNUM Пенсии в России будут расти. Это вопрос решенный. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил президент России Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!», передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом президент пояснил, что тема негосударственных накопительных пенсионных фондов не снята, но власти исходят из того, чтобы накопительные фонды обеспечивали безопасность и интересы граждан РФ, вкладывающих свои пенсионные накоплении.

«Работа правительства России и Центробанка РФ по этому вопросу продолжается», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Россия зовёт!» открылся 28 ноября в Москве в Центре международной торговли. Участники форума обсудят важные вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций.

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