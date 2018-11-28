Для инвесторов в Чувашии расширяют господдержку

Чебоксары, , 15:41 — REGNUM В Чувашии корректируют региональный закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Планируется расширить систему мер господдержку. Соответствующий законопроект одобрен сегодня, 28 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект разработан минэкономразвития Чувашии. В министерстве поясняют, что документ подготовлен в целях приведения некоторых положений в соответствие с законодательством России и Чувашии. Законопроект предполагает включение новых форм государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставление которых осуществляется по решению совета по инвестиционной политике.

Согласно проекту, речь идёт о бюджетных инвестициях юридическим лицам в объекты капитального строительства, находящихся в их собственности.

«И на приобретение ими объектов недвижимого имущества в целях предоставления взноса в уставные капиталы дочерних обществ на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства», — говорится в документе.

Также предусматриваются субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Чувашии, в объекты капитального строительства на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов юрлиц.

Кроме того, в соответствии с нормами федерального предусматривается дополнение видов расходов республиканской адресной инвестиционной программы бюджетными ассигнованиями на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2018 года принят указ главы Чувашии «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Согласно документу, для инвесторов масштабных инвестпроектов, резидентов индустриальных парков, резидентов ТОСЭР предусматривается аренда за земельные участки в размере ставки земельного налога за единицу площади такого участка, и цены покупки участка в собственность в размере 15% от кадастровой стоимости. В минэкономразвития ранее поясняли, что это позволит повысить эффективность вложенных инвестиций в производство, направить высвободившиеся средства на реализацию мероприятий по импортозамещению продукции и на модернизацию действующих производств.

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