Медведев объяснил, для чего нужен «Лидер»

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Действующие и строящиеся атомные ледоколы не могут обеспечить коммерческую привлекательность Северного морского пути на всём его протяжении в круглогодичнеом режиме. Однако появление у России атомного супермощного ледокола «Лидер» позволит кардинально изменить эту ситуацию, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 28 ноября премьер провел совещание по вопросам развития атомного ледокольного флота России. Во вступительном слове Дмитрий Медведев напомнил, что сейчас в составе этого флота находятся четыре ледокола — «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач» — срок эксплуатации которых завершается после 2024 года,

С 2012 года на Балтийском заводе идёт строительство трёх универсальных атомных ледоколов — «Арктика», «Сибрь» и «Урал».

"Но сегодня и действующие, и строящиеся атомные ледоколы круглогодично могут работать только в западном районе Арктики — это Карское и Баренцево моря. В более суровом по погодным условиям восточном регионе их можно использовать только в летне-осенний период. В остальное время работа практически нецелесообразна: из-за льдов скорость падает до небольших значений — до 2−3 узлов», — отметил премьер.

По его словам, коммерческий эффект от Севморпути при вывозе углеводородов и транзите грузов можно получить только в том случае, если средняя скорость каравана судов во главе с ледоколом будет не ниже 10−11 узлов.

«Такую скорость независимо от погодных условий способен обеспечить новый атомный ледокол класса «Лидер». Он будет строиться на Дальневосточном заводе «Звезда» в тесной кооперации с предприятиями Объединённой судостроительной корпорации, включая Балтийский завод», — сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил премьер, технические параметры ледоколов типа «Лидер» позволят проводить навигацию по всему маршруту Севморпути круглый год. Целью является увеличение грузооборота по СМП до 80 млн тонн к 2024 году, напомнил Медведев.

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Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» (мощностью по 60 мВт). В перспективе заказчик может увеличить количество ледоколов данной серии с трех до пяти.

Атомный ледокол «Лидер» мощностью 120 мВт проекта 10 510 планируется построить на Дальнем Востоке.

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