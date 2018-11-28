В Костроме каждый третий дом страдает от прорывов на теплосетях

Кострома, , 15:06 — REGNUM В Костроме с 1 октября текущего года каждый третий многоэтажный дом столкнулся с проблемами на теплосетях, сообщает ГТРК «Кострома». Одна из причин проблем — изношенность сетей.

Всего с начала отопительного сезона было произведено 46 отключений, как аварийных, так и плановых. Каждый раз без отопления оставалось от 26 до 32 многоквартирных домов.

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В областном телевидении отмечают, что решить проблему может замена труб. На ремонт магистральных сетей в 2019 году Территориальная генерирующая компания № 2, которая отвечает за теплосети, обещает потратить порядка 200 миллионов рублей.

«Однако ситуация, что сложилась в Костроме уже в этом отопительном сезоне, не устраивает ни городские, ни областные власти. Губернатор Сергей Ситников потребовал от подчиненных жестко контролировать все действия тепловиков и сроки производимых ими ремонтов, а также максимально возможно подключать к ремонтам тепловиков костромских — для ускорения работ. Свою проверку по факту многочисленных отключений сейчас проводит и городская прокуратура», — отмечают в ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году в Костроме обещали отремонтировать 11,5 километра тепловых сетей. В прошлом году было отремонтировано 11,95 километра, из них 10,5 километра починили МУП «Городские сети», 1,45 километра — ПАО «ТГК-2»

"По сравнению с отопительным периодом 2016−2017 годов, в текущем сезоне у нас отмечен значительный рост повреждений на тепловом хозяйстве в Костроме. Мы настаиваем на корректировке инвестиционных программ сетевых организаций с увеличением объемов ремонтных работ минимум в два раза», — отмечал директор департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области Марк Красильщик.

В связи с этим губернатор области Сергей Ситников потребовал «провести мероприятия, связанные с поиском всех необходимых решений», так как «сегодня городское сетевое хозяйство опирается, прежде всего, на работу прежних поколений. Они сформировали это хозяйство, а сейчас оно только латается, ремонтируется, при этом серьезных работ, связанных с модернизацией и перекладкой, не проводится. Это путь в никуда».

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