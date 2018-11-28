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В банковском секторе Латвии обнаружили «высокие риски»

Экономика

Из-за заявления SWIFT у отдельных предприятий могут возникнуть проблемы

Рига, 28 ноября 2018, 15:01 — REGNUM  

Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола объявила, что Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT, сообщает Dienas Bizness.

Из сообщения следует, что в связи с заявлением, латвийские предприятия могут столкнуться с трудностями в доступе к отдельным международным расчетам. Решение о присвоении данного статуса прибалтийской республике было принято после того, как экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег.

Если Латвии исправит существующие недочеты за год, то Moneyval не будет включать республику в серый список.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в февраля 2018 года в Латвии разгорелся скандал, в центре которого оказался ABLB Bank и глава Центробака Илмар Римшевич, который был арестован по обвинению в отмывании денег и вымогательстве взяток.

Уже тогда министр финансов утверждала, что сложившаяся ситуация станет угрозой для репутации всей финансовой системы страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвию потряс банковский кризис, который уничтожил репутацию страны

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Экономика Латвии
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