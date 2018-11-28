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Крымские чиновники хотят ввести сбор для владельцев старых автомобилей

Экономика

За негативное воздействие на окружающую среду водителям придётся заплатить

Крымские чиновники хотят ввести сбор для владельцев старых автомобилей
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Приморская трасса

Симферополь, 28 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  В Крыму планируют разработать законопроект, который позволит запретить регистрацию транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам, и ввести плату за негативное воздействие выбросов в атмосферу. Такое предложение 28 ноября на заседании крымского парламента озвучил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для решения проблемы предлагаем разработать законопроект по внесению изменений в части прямого запрета на регистрацию транспортных средств, которые не соответствуют экологическим нормам, а также разработки систем контроля за уровнем содержания в выхлопных газах загрязняющих веществ», — отметил чиновник.

Помимо этого он предложил ввести плату за негативное воздействие на окружающую среду и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортом.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, Крым занимает пятое место среди регионов России с самым грязным воздухом.

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Проблемы экологии
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