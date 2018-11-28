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НИИ авиационных материалов получил статус промкомплекса

Экономика

ВИАМ получит серьезные налоговые льготы и поддержку в развитии инфраструктуры, заверил Собянин

НИИ авиационных материалов получил статус промкомплекса
Enormousrat
ВИАМ

Москва, 28 ноября 2018, 15:04 — REGNUM  Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) получил статус промышленного комплекса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 28 ноября во время посещения предприятия, передает ТВЦ.

Собянин отметил уникальность коллектива и технологий, без которых не может обойтись авиационная промышленность. Он добавил, что зарплата работников предприятия — одна из самых высоких в столице.

Москва помогала и будет помогать с развитием высокотехнологичных предприятий. ВИАМ получит серьезные налоговые льготы и поддержку в развитии инфраструктуры, заверил мэр.

ВИАМ был образован в 1932 году для разработки материалов, необходимых для строительства летательных аппаратов и космической техники. Так, в том же году была создана сталь 30ХГСА, что позволило отказаться от зарубежных поставок, и разработана теория рекристаллизации алюминиевых сплавов. ВИАМ — крупнейшее в СССР и России материаловедское предприятие такого профиля.

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