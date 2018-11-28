Ярославские сантехники провели экскурсии и мастер-классы

Ярославль, , 14:37 — REGNUM Ярославские сантехники Сергей Дегтярев и Руслан Петров завершили участие во втором этапе конкурса «Лучший сантехник России» и готовятся к третьему этапу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГК «Альфа Групп», где работают участники конкурса.

В ходе второго этапа под названием «Школа сантехника» ярославцы провели ряд образовательных мероприятий в разных форматах. Так для школьников Ленинского и Кировского районов Ярославля состоялся урок-диалог о профессии слесарь-сантехник. Педагогам центра профессиональной ориентации «Ресурс» презентовали одну из цикла интерактивных экскурсий для молодежи и клиентов управдомов, в школе №77 провели заседание клуба «Профессиональная карьера», для студентов градостроительного колледжа провели познавательный интерактив по «умному» дома.

Конкурс профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» направлен на популяризацию рабочих профессий. Школьникам и преподавателям Сергей Дегтярев и Руслан Петров рассказывали о секретах профессии слесарь-сантехник, тонкостях управления и содержания многоквартирных домов, продемонстрировали будущее профессии на примере «кейса» задач по обслуживанию автоматизированных инженерных систем зданий — «Умных домов».

Наиболее полезным для студентов стал наглядно продемонстрированный процесс управления системой теплоснабжения в многоквартирном доме. Они увидели и поняли, что система управляема даже в удаленном доступе и сами захотели освоить такой механизм управления. К заинтересованному диалогу расположила готовность специалистов ГК «Альфа Групп» доступно объяснить студентам тонкости и особенности своей работы», — написала в своем отзыве директор «Ярославского градостроительного колледжа» Марина Зуева.

Отчет о проведенных занятиях ярославцы направили в оргкомитет конкурса, его будет оценивать жюри. Также с 30 ноября на сайте www. день-сантехника.рф. будет открыто голосование за участников второго этапа. Победители пройдут в третий этап, где конкурсанты будут бесплатно оказывать сантехническую помощь незащищенным слоям населения — ветеранам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, детским домам. В финал пройдут десять лучших команд со всей России.

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