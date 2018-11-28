Регионам РФ могут установить КРI для оценки роста инвестиций

Москва, , 14:17 — REGNUM Оценивание эффективности управления субъектами РФ в рамках выполнения майского указа президента РФ Владимира Путина могут привязать к увеличению потока инвестиций в регион. О таких планах Минэкономразвития в рамках форума «Россия зовет» сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

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Он пояснил, что для этого планируется ввести рейтинговый показатель KPI (ключевые показатели эффективности, от англ. Key Performance Indicators).

При этом Орешкин напомнил, что отличительной особенностью российской экономики является большой вес тяжелой промышленности, однако «рост в этих секторах во многом ограничен 1−2% в год».

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"Это означает, что отрасли за пределами этих секторов, для того чтобы экономика росла быстро, должны показывать темпы порядка 5% в год», — уточнил Орешкин.

Достижение таких показателей, по словам министра, возможно только при условии активного наращивания инвестиций, пишет РБК. Тем не менее пока треть вложений в экономику РФ приходится на добывающую промышленность.

Напомним, 7 мая 2018 года, после инаугурации президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития РФ».