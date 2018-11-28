Росрезерв получит 10 млрд рублей «на алюминий»

Москва, , 14:02 — REGNUM Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) получит от правительства РФ 10 млрд рублей на закупку и хранение алюминия. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 28 ноября на официальном портале правовой информации.

«Выделить Росрезерву для закупки и хранения в государственном резерве РФ алюминия из резервного фонда правительства РФ до 10 млрд рублей», — говорится в тексте документа.

Сообщается также, что на указанные деньги Росрезерв должен обеспечить закупку и хранение металла в объеме до 50 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко заявил, что переход от сырьевого экспорта алюминия к развитию производства высоких переделов ускорит рост рынка алюминиевой продукции в России.

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