Ульяновский наноцентр вошёл в число наиболее эффективных технопарков РФ

Ульяновск, , 13:58 — REGNUM Ульяновский наноцентр Ulnanotech вошёл в число наиболее эффективных технопарков России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора со ссылкой на результаты IV национального рейтинга технопарков России по итогам 2017 года. Ulnanotech вошел в I группу (А+) с уровнем эффективности свыше 110%.

Ассоциация кластеров и технопарков России опубликовала итоги IV проведенного анализа, цель которого — выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками и историй успеха резидентов. Всего в рейтинг вошло 38 технопарков, расположенных в 22 регионах. Наибольшую эффективность продемонстрировали технопарки Москвы, Мордовии, Новосибирской, Нижегородской, Самарской, Московской и Ульяновской областей, Татарии.

Анализ работы проводился по 16 показателям. Среди них: инновационная активность и экономическая деятельность резидентов, эффективность работы управляющей компании технопарка, инвестиционная привлекательность и информационная открытость. При этом технопарки разделили на несколько групп: наивысший уровень эффективности, высокий, умеренно высокий, умеренный и достаточный. По результатам рейтинга Ульяновский наноцентр вошёл в I группу (А+) — «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110%).

В регионе отмечают, что ульяновский наноцентр третий год подряд участвует в рейтинге и по его результатам входит в группу технопарков высоких технологий с наивысшим уровнем эффективности функционирования. Генеральный директор ульяновского наноцентра Ulnanotech Дмитрий Пак обращает внимание на то, что ежегодно количество участников увеличивается, совершенствуется методика оценки, добавляются новые критерии, и «оценка по своей сложности растёт».

"Для нас это означает, что мы не только выполняем функцию инфраструктуры, создающей условия для роста, но и продолжаем развивать бизнес наших компаний, создавать кооперации с крупными индустриальными лидерами», — сказал Дмитрий Пак.

Он также констатировал, что из-за «роста наших резидентов» и потребности в новых площадях в этом году запущен четвертый корпус площадью 2,5 тыс. кв. метров, что позволит «расширить нашу экосистему и дать рост региональному проекту «Технологическая долина».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов напоминает, что ранее президент России Владимир Путин обозначил 13 новых национальных проектов, одним из которых является нацпроект «Наука». Он предполагает создание научно-образовательных центров, обновление приборной базы ведущих научных организаций, привлечение молодёжи в инновационные отрасли, также активно реализуется в нашем регионе, в том числе путем использования механизмов государственно-частного партнерства.

«Живой пример — ульяновский наноцентр, который обладает мощнейшим интеллектуальным потенциалом и ежегодно «генерирует» передовые идеи и наработки в сфере высоких технологий. Мы также поддерживаем его в части налогового стимулирования. В этом году мы снизили до 13,5% ставку по налогу на прибыль и обнулили ставки по имущественному и транспортному налогам для управляющих компаний и резидентов технопарков», — сказал Сергей Морозов.