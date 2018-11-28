Парламент Казахстана принял измененный бюджет

Астана, , 13:57 — REGNUM Закон о республиканском бюджете на 2019−2021 годы принят парламентом Казахстана.

Депутаты верхней палаты внесли в документ 89 поправок. Две из них были связаны с изменением объемов поступлений на 2019 год, направляемых в Национальный фонд, в связи со снижением цены на нефть с 60 до 55 долларов за баррель.

Депутат Аманжан Жамалов на пленарном заседании нижней палаты парламента сообщил, что в общей сложности были перераспределены 50,5 миллиардов тенге (9,13 млрд рублей), которые теперь пойдут на решение задач, которые поставил в своем послании президент Назарбаев.

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Напомним, ранее Сенат (верхняя палата) вернул проект бюджета в Мажилис (нижнюю палату) на доработку. Причина заключалась в том, что после уточнения макроэкономических показателей на 2019−2023 годы уменьшилась запланированная сумма поступлений в трехлетний бюджет на 70,3 миллиарда тенге (12,71 млрд рублей), а на 2019 год — на 22,4 миллиарда тенге (4 млрд рублей).

В проект бюджета на 2019−2021 годы была внесена стоимость доллара в размере 370 тенге (вместо запланированных ранее 350 тенге за доллар). Был пересмотрен и прогноз по стоимости нефти: с 60 до 55 долларов за баррель.