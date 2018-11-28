Госдуме предложили повысить штрафы за отказ в страховании по ОСАГО

Москва, , 13:48 — REGNUM Законопроект, повышающий штрафы за отказ в заключении страхования по ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Сейчас для страховщиков штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Согласно предлагаемой в КоАП поправке, штрафы должны составить от 300 тыс. до 1 млн рублей. Штрафы для должностных лиц остаются на прежнем уровне — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Автовладельцы массово жалуются на то, что страховщики отказываются заключать договоры ОСАГО под надуманными предлогами, либо навязывают дополнительные услуги, отметил Миронов.

Вместе с тем лава ЦБ Эльвира Набиуллина фиксирует рост популярности электронного ОСАГО. Всего за 2017 год заключено более 7,8 млн электронных договоров ОСАГО, что составляет около 20% от общего количества ОСАГО. В 218 году доля электронных полисов уже составила 25%, сказала в июле глава ЦБ.

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