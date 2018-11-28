Ульяновская область может получить 432 млн рублей федерального гранта

Ульяновск, , 13:46 — REGNUM Ульяновская область вошла в число 40 регионов, которые стали лидерами по сбору налогов в 2017 году. Проект распоряжения правительства РФ о выделении грантов внесен в Госдуму. Ульяновская область может получить более 430 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Средства федерального гранта в регионе планируется направить «на первоочередные расходы, прежде всего, в социальной сфере». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов.

«Подавляющая доля доходов бюджета администрируется налоговыми органами. И приоритет нашей совместной работы — мобилизация налогового потенциала и выявление резервов роста доходов казны для достижения финансовой самостоятельности. С этой задачей мы справляемся весьма успешно, подтверждение тому — ежегодная положительная динамика поступлений доходов в бюджеты всех уровней», — отметил глава региона.

По его словам, в 2017 году Ульяновская область перечислила в федеральный бюджет свыше 30 млрд рублей, что почти на треть уровня 2016 года.

По данным минфина Ульяновской области, в прошлом году собрано налогов на сумму более 74,1 млрд рублей. В консолидированный бюджет региона поступило 44 млрд рублей. Министр финансов Екатерина Буцкая подчёркивает, что регион ведёт совместную работу с федеральными, областными и местными администраторами доходных источников для повышения роста поступлений и укрепления налоговой дисциплины.

«На протяжении нескольких лет доходная часть бюджета региона неуклонно растет, только по сравнению с 2014 годом она увеличилась почти в 1,5 раза. Среди субъектов ПФО за последние годы Ульяновскую область занимает второе место по темпу наращивания доходов, нас опередила только Республика Татарстан», — отметила Екатерина Буцкая.

Власти напоминают, что в регионе действует система мер государственной поддержки компаний, реализующих приоритетные и особо значимые инвестиционные проекты. Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области по таким организациям в 2017 году составил 973,4 млн рублей, в первом полугодии 2018 года — 436,5 млн рублей.