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Кадровый конкурс «Лидеры России»: итоги второго блока тестирования

Экономика

До заключительного блока тестирования дистанционного этапа отбора на Конкурсе управленцев «Лидеры России» допущены 15 046 человек

Москва, 28 ноября 2018, 13:45 — REGNUM  Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. — теста общих знаний о России, который участники проходили с 19 по 21 ноября. Впереди третий, заключительный, блоктестирования — тест управленческого потенциала. По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран.

«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», — прокомментировал итоги второго блока тестирования руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»
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