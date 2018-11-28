Кадровый конкурс «Лидеры России»: итоги второго блока тестирования

Москва, , 13:45 — REGNUM Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. — теста общих знаний о России, который участники проходили с 19 по 21 ноября. Впереди третий, заключительный, блоктестирования — тест управленческого потенциала. По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран.

«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», — прокомментировал итоги второго блока тестирования руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.